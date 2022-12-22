Зеленский вернулся на Украину

Информационное агентство «Франс Пресс» сообщает, что украинский президент уже пересек границу своего государства, возвращаясь обратно. Зеленский накануне находился с визитом в США по приглашению американского президента Байдена. В ходе визита он провел переговоры с политическими властями США, выступил перед конгрессом. Теперь он, по сообщению журналистов «Франс Пресс», которые ссылаются на секретаря украинского президента Никифорова, уже вернулся.

Уточняется, что на обратном пути Зеленский посетил Польшу, задержавшись здесь на некоторое время для проведения переговоров с политическим руководителем этого государства.

Ранее врио Донецкой народной республики Пушилин охарактеризовал поездку и ход переговоров Зелинского в США как фарс.