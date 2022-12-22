Yandex.RTB

Зеленский вернулся на Украину

Image 16+
Зеленский вернулся на Украину
В Мире
Фото из открытых источников

Информационное агентство «Франс Пресс» сообщает, что украинский президент уже пересек границу своего государства, возвращаясь обратно. Зеленский накануне находился с визитом в США по приглашению американского президента Байдена. В ходе визита он провел переговоры с политическими властями США, выступил перед конгрессом. Теперь он, по сообщению журналистов «Франс Пресс», которые ссылаются на секретаря украинского президента Никифорова, уже вернулся.

Уточняется, что на обратном пути Зеленский посетил Польшу, задержавшись здесь на некоторое время для проведения переговоров с политическим руководителем этого государства.

Ранее врио Донецкой народной республики Пушилин охарактеризовал поездку и ход переговоров Зелинского в США как фарс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Зеленский вернулся на Украину

Сегодня, 21:38

В США введены санкции еще к нескольким российским компаниям и учреждениям

Сегодня, 20:03

Володин выразил мнение о политике ЕС

Сегодня, 09:03

Журналисты Telegraph выразили мнение о поездке Зеленского

Сегодня, 07:53

Швейцария ввела новые санкции

Вчера, 19:23

Путин выразил мнение о взаимной политике России и западных государств

Вчера, 16:58

В США рассказали о переговорах Зеленского с Байденом

Вчера, 10:28

Политик Янг выразил мнение об американском разведывательном ведомстве

Вчера, 09:18

Представители правозащитных организаций охарактеризовали ситуацию в Молдавии

Вчера, 08:03

Зеленский отправился в США

Вчера, 07:58

Польша обратилась в Совет Европы

20-12-2022, 20:18

Макгрегор выразил мнение о последствиях для США украинского кризиса

20-12-2022, 13:43

Британцы подвергли критике Сунака

20-12-2022, 09:13

В Китае сделали заявление о совместных с российским флотом учениях

20-12-2022, 08:03

Песков рассказал о переговорах между Путиным и Лукашенко

19-12-2022, 19:18

Хазин выразил мнение о положении Трампа

19-12-2022, 09:43

Журналисты Sohu рассказали о противостоянии ЕС и РФ

19-12-2022, 08:33

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

18-12-2022, 20:28

В Молдавии проведен митинг

18-12-2022, 16:43

Журналист выразил мнение о международном положении Польши

18-12-2022, 14:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год
  • Вчера, 21:46

Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»
  • 20-12-2022, 11:56

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды
  • 20-12-2022, 15:33

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды

Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе
  • 20-12-2022, 10:45

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе

В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок
  • Сегодня, 07:59

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок

Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны

Лариса Долина сообщила об успешном восстановлении артиста Николая Баскова после операции на ноге
  • 20-12-2022, 09:54

Лариса Долина сообщила об успешном восстановлении артиста Николая Баскова после операции на ноге

Певица Лариса Долина в беседе с репортером Teleprogramma.pro рассказала о самочувствии исполнителя Николая Баскова. Неделю назад стало известно о

Новости партнеров
Новости партнеров
«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте
  • 20-12-2022, 20:30

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении
  • 20-12-2022, 11:28

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

Ресурс WarGonzo предоставил сводку о ситуации на Донбассе и о том, что там произошло за минувшие сутки. Так, исходя из опубликованных данных, линия

Польша обратилась в Совет Европы
  • 20-12-2022, 20:18

Польша обратилась в Совет Европы

Польские политические власти намерены продолжать добиваться получения от Германии репарационных выплат за нападение в годы Второй мировой войны. Они

Представитель российского МИДа сделал заявление о политике ЕС
  • 20-12-2022, 08:03

Представитель российского МИДа сделал заявление о политике ЕС

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Вершинин прокомментировал инициативу политических властей некоторых государств ЕС