Алла Довлатова объяснила отказ «Русского радио» транслировать песни Аллы Пугачевой

После начала СВО и негативных высказываний некоторых звезд против российских властей, в Сети появились слухи, что артистов, которые выступают против, будут "блокировать" на ТВ и радио.

Алла Довлатова в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой рассказала, как на самом деле обстоят дела, и почему в эфире сейчас не звучат песни Примадонны. Ведущая призналась, что зрители сами решают, какие композиции пройдут на радио с помощью голосования. Обычно, в эфир попадают самые свежие треки современных музыкантов. Исключением являются отдельные звезды эстрады со своими "вечными" хитами, например, группа Иванушки Internetional. Секрет популярности прост - их треки имеют хорошие аранжировки, которые актуальны более 20 лет.

У Пугачевой хиты звучат "по-старому". Она не перепевала их и не делала аранжировки. В этом никаких "указок свыше" нет. Просто композиции давно не актуальные. При этом сама Довлатова призналась, что ей песни Примадонны до сих пор очень нравятся.