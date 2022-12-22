Алла Пугачева вернется в Россию уже 30 декабря

Сбежавшая из России Алла Борисовна Пугачева может вернуться на Родину в преддверии Нового года, а именно 30 декабря. Друзья 73-летней Народной артистки с нетерпением ждут ее приезда перед новогодними праздниками. По словам источников из близкого окружения певицы, она должна прибыть в РФ еще до 1 января.

На возможное возвращение Примадонны указывает подготовка ее роскошного замка в подмосковной деревне Грязь. Соседи знаменитости говорят, что к воротам дома несколько раз подъезжали машины клининговых служб. Несмотря на очень высокий забор, жители видели, как в особняке мыли окна. Чтобы убрать жилище Примадонны, нужно хорошенько потрудиться. Площадь замка составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, что Пугачева обосновалась с мужем и детьми в Израиле. Певица прилетала в РФ вместе с близняшками в конце лета. Но на родине артистка провела всего один месяц и вновь улетела за границу.