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Более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря

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Более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях оттепели вместо привычной снежной каши в Северной столице образовался каток.

По информации издания «Фонтанка», к 18:00 среды с «зимними» травмами в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе обратились 85 человек. Еще 24 поступили в 26-ю больницу, 25 – в Елизаветинскую, 12 – в Александровскую и 8 – в Мариинскую. При этом не исключено, что в вечерние часы количество пострадавших могло увеличиться.

Активисты движения «Город перемен» в связи с этим призвали своих подписчиков быть осторожнее, ведь Петербург оказался не готов к такой резкой смене погоды, и вместо привычной снежной каши на улицах образовался каток. На фоне происходящего некоторые горожане предпочли передвигаться по хребтам неубранного снега, чем играть с судьбой на скользком тротуаре.

Местные жители отмечают, что в последнее время город вообще ни к чему не готов: «дождь – воды по колено, снег – ноги не вытащишь из сугробов, ледяной дождь – скользко» и далее по списку. По мнению некоторых пользователей, сложившая ситуация связана с тем, что Петербургом руководят «откровенные вредители».

«У нас в любое время года руководство города не готово. Смольному, коммунальщикам вообще наплевать, что творится в городе, снег во дворах не убран, вчера ледяной дождь. Смольный очень далек от проблем в городе, они повысили себе зарплату и готовятся к зимним праздникам и каникулам. Они не слуги народа, они ХОЗЯЕВА, выбрали себя сами и живут для себя любимых. Сколько люди пишут, жалуются, говорят, а им плевать на людей и на то, что творится в городе, у них своя жизнь», – пишет Елена.
«В суд надо подавать на коммунальные службы и моральный ущерб пусть платят каждому, кто получил травму», – призывает Татьяна.

Ранее СМИ писали, что коммунальные службы Петербурга не прислушались к прогнозам синоптиков, которые заранее предупреждали о приближении оттепели и начале гололедицы, в результате чего улицы города превратились в каток. Данная ситуация стала еще одной наглядной демонстрацией халатного отношения Комитета по благоустройству и губернатора Александра Беглова к уборке города, на фоне которого петербуржцы вынуждены с осторожностью передвигаться по скользким тротуарам, рискуя при этом оказаться в больнице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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