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Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина вновь поразила поклонников своей красотой

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Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина вновь поразила поклонников своей красотой
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Фото из открытых источников

Вера Алдонина недавно отметила свой день рождения - 16-летие. Уже почти четыре года она живет без своей мамы. Юлия Началова умерла в самом расцвете. Ей было всего-навсего 38. Певица ушла из жизни в марте 2019 года. С того времени ее единственная дочь живет с дедушкой и бабушкой.

Вера, как и ее звездная мама, занимается музыкой. Девушка принимает участие в вокальных конкурсах и разных проектах. Родные во всем поддерживают наследницу Началовой. О своей маме девушка говорит редко. При этом она призналась, что справиться с невыносимой болью и устоять помогли близкие.

Сегодня Алдонина восхищает своих поклонников скромностью, тонким вкусом, прекрасным воспитанием, чуткостью, нежностью, душевностью. Это заметно по внешности Веры. У наследницы Юлии очень миловидное личико: глубокие красивые глаза, сияющая улыбка, аккуратный носик, волевой подбородок, пухлые щечки. Все это ее облику добавляет очарования, невинности. Поклонники называли ее настоящим ангелом и заявили, что такой дочерью покойная певица бы точно гордилась. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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