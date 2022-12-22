Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина вновь поразила поклонников своей красотой

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в
В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
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Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только
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