Гузеева, Галыгин, Хрусталев и Аверин станут новыми ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале

Первый канал готовится представить широкомасштабный новогодний концерт. В пресс-службе вещателя озвучили имена главных ведущих «Новогодней ночи».

Вадим Галыгин, Лариса Гузеева, Максим Аверин, Анна Щербакова, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, а также Дмитрий Хрусталев станут ведущими в главной Новогодней ночи на Первом канале, - сказано в сообщении.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь телезрители Первого канала смогут насладиться более пятидесяти хитами 2000-х годов. Своими выступлениями будут развлекать известные на всю страну артисты: Григорий Лепс, Леонид Агутин, Лолита, Филипп Киркоров и другие отечественные звезды. Прошлогодний эфир сопровождался песнями 90-х.

Напоминаем, что в новогодней программе «Голубой огонек» на «Россия 1» появятся военные корреспонденты, участники СВО на Украине. Ведущими станут Ангелина Вовк, Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев.