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Хомяков: Пугачева очень переживает, что о ней не вспоминают в России

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Хомяков: Пугачева очень переживает, что о ней не вспоминают в России
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева, несколько раз уезжавшая из РФ и возвращавшаяся назад в Россию после начала СВО, наконец-то осела в Израиле, гражданство которого получила заблаговременно.

Журналист Владимир Хомяков в статье для издания Царьграда раскрыл причины печали Примадонны. Тоскует Примадонна российской эстрады за тем, что после бегства на родине ее очень быстро все забыли.

Запредельная самооценка сбежавших эстрадников поражает. Они считали себя системообразующими величинами для культуры РФ, с отъездом которых она напрочь рухнет. Поэтому свой отъезд считали способом наказать Россию, нечто дополнительных санкций. Но Родина вместо того чтобы рвать волосы на себе, вернуться не просит и тоски не проявляет. Это даму напрягает. Сама Пугачёва уехала из страны, поклонники не вышли на митинги против режима, "затравившего звезду". Нет обращений к президенту от деятелей с призывом "вернуть и извиниться".

Хомяков процитировал одного из приближённых Примадонны:

Алла Борисовна очень переживает, что никто не спрашивает, где она, что она, как она. Она в панике. Даже коллеги не звонят. Киркоров и другие звёзды раньше в одно место ее целовали, сейчас отвернулись, боятся слово сказать о ей. Они думают, что стали лидерами в её отсутствие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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