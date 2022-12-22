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Ирина Салтыкова поругалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за критики в телешоу «Суперстар»

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Ирина Салтыкова поругалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за критики в телешоу «Суперстар»
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Фото из открытых источников

Участница шоу «Суперстар! Возвращение» Ирина Салтыкова на последнем эфире поругалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и певцом Стасом Пьехой из-за их негативных комментариев по поводу вокальных данных и выступления артистки.

Эстрадная звезда спела хит «Белая ночь», после чего Кудрявцева отметила, что сама песня ей по душе, но вот исполнение никак не тронуло. Выступавшей Ирине не понравилась критика судьи, и она довольно резко ответила ведущей. «Ну тогда поставь ноль! Че ты, давай!» — сказала певица.

Через какое-то время в конфликт решил вмешатся Стас Пьеха. Исполнитель подчеркнул, что «Белую ночь» достойно может исполнить любой из участников. Салтыкову опять возмутило такое высказывание. Перебив жюри, она обратилась к Пьехе с предложением самому исполнить песню: «Ну ты-то тогда спой!».

После такого поведения Стас отметил, что в целом ему понравилось выступление артистки, но из-за спора у него отпало желание хвалить Ирину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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