Ирина Салтыкова рассказала, за кого она болеет в шоу «Суперстар. Возвращение»

Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в музыкальном проекте.

Салтыкова смогла дойти до седьмого выпуска. Судьи после последнего выступления Ирины раскритиковали ее за исполнение песни «Белая ночь» бывшего супруга. Знаменитость призналась, что продолжает следить за участниками и даже болеет за некоторых из коллег.

«Жан Миллимеров сильный вокалист, он достойный соперник. Я бы ему присудила первое место, буду дальше болеть за него», — сказала певица.

Салтыкова добавила, что по-справедливости второе место должна была получить она, но из-за отсутствия справедливости в отечественном шоу-бизнесе так и не смогла дойти до финала. 56-летнюю звезду обидели слова Стаса Пьехи о ее вокальных данных.

Кроме того, Лера Кудрявцева и Сергей Моседов раскритиковали блондинку и поставили ей 1 балл за выступление.