Лидер «Землян» Владимир Киселев опубликовал новое заявление: «Пугачева жива»

Владимир Киселев на днях опубликовал открытое письмо. В нем он неожиданно заступился за Аллу Борисовну Пугачеву. Несмотря на то, что артистки поспешно покинула Россию, бизнесмен ее очень ценит и уважает.

Кого мы имеем сегодня? Пугачева ведь жива, ее поставили в такие рамки, что она была вынуждена покинуть Россию. Ротару — это украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог здоровья, испытывают сейчас серьезные возрастные проблемы. Не создавая никаких новых, держите ветеранов! К чему мы сегодня пришли? Действиями, напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали артистов за границу, - заявил он.

Киселев - основатель и лидер знаменитого рок-коллектива «Земляне». Также он является известным деятелем российского шоу-бизнеса. Многие говорят, что 70-летний Владимир Владимирович — сильный, бескомпромиссный человек, который не плывет никогда по течению и всегда отстаивает свою позицию.