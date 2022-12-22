Наталья Сенчукова подвергла критике сбежавшего из РФ в Латвию Артура Смольянинова

Сейчас популярный российский актер и режиссер Артур Смольянинов, в портфолио которого десятки ролей, находится за рубежом. За границей он тесно общается с другими другими звездами, сбежавшими из РФ.

По поводу действий артиста театра и кино нелестно высказываются многие знаменитые персоны. По 39-летней звезде прошлась певица Наталья Сенчукова. Сама 52-летняя артистка поддерживает Россию и проведение СВО. Не так давно она даже посетила Донбасс с выступлением.

«Это очень пошло, некрасиво, предательски. Это подло и отвратительно. Я не знаю, какие могут быть оценки здесь. Слов нет, одни буквы. Безусловно, эти люди никогда сюда больше не приедут. У нас будет все хорошо, они пусть где-то там и живут, пусть приспосабливаются», — сказала исполнительница.

Напомним, что в минувшем году актер развелся со своей коллегой по цеху Дарьей Мельниковой, которая родила ему двоих сыновей. Даша спокойно относится к эмиграции экс-мужа и не осуждает его. Сейчас Смольянинов находится в Латвии.

«В Латвию меня занесла чудовищная, трусливая, преступная, подлая, отвратительная, постыдная война. Мне пришлось уехать по ряду причин…» — говорил он местным журналистам.