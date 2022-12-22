Названа замена ведущим Урганту и Нагиеву на Первом канале в Новогоднюю ночь

Первый канал назвал имена артистов, которые заменят Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в Новогоднюю ночь. Сейчас на канале продолжаются съемки программы «Двадцать лет спустя». Они будут идти до праздника. В этом году на ТВ прозвучат хиты 2000-х годов.

«В эфире праздничную атмосферу будут создавать Лариса Гузеева, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Анна Щербакова, Валдис Пельш, а также Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Вадим Галыгин и Тимур Соловьев», —завил вещатель.

Ведущими праздничного концерта, который выйдет на главном канале страны 1 января, являются Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Аглая Шиловская, Максим Аверин.

Выступят в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Пелагея, Егор Крид, Анна Асти, Михаил Шуфутинский, Мот, Лариса Долина и многие другие.