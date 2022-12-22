Охлобыстин заявил, что не общается с теми, кто уехал из РФ и критикует СВО

Российский сценарист, режиссёр и актер Иван Охлобыстин в интервью военкору Александру Пискунову рассказал о том, что он не общается с теми, кто уехал из РФ и критикует СВО. Артист отрицательно ответил на вопрос, общается ли он с теми, кто покинул родную страну после оглашения спецоперации.

Охлобыстин заявил, что иногда позволяет себе «какие-то негативные реплики в ответ на реплики» в отношении него. Как считает актер, сложившаяся сегодня ситуация — «каноническая еще со времен Шолохова, а может быть, и раньше — разделяет друзей, семьи».

«Мой крестник Артур Смольянинов посчитал, что надо выступать на другой стороне. Какие-то люди, которых очень уважал, также с той стороны критикуют. Не могу себе такой роскоши позволить».

По словам Ивана Ивановича, единственным вариантом он видит для себя — доверие к действиям страны. Также Охлобыстин добавил, что артисты обязаны разделять с народом все тяготы и трудности, а не бежать за рубеж.