Оскар Кучера проинформировал, что испытывает испанский стыд за творчество блогера Милохина

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно
В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной
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Певица Лариса Долина в беседе с репортером Teleprogramma.pro рассказала о самочувствии исполнителя Николая Баскова. Неделю назад стало известно о
Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и
Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в
Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь
Ресурс WarGonzo предоставил сводку о ситуации на Донбассе и о том, что там произошло за минувшие сутки. Так, исходя из опубликованных данных, линия
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