Оскар Кучера проинформировал, что испытывает испанский стыд за творчество блогера Милохина

Актер Оскар Кучера в очередном интервью «Газете.Ru» рассказал, как он относится к творчеству кумира молодежи Дани Милохина. Как признался артист, он испытывает большой стыд за то, что делает молодой тиктокер.

«Я не понимаю, каким образом безграмотные и совершенно не умеющие говорить, петь люди, становятся популярными. Недавно задумался: «может, я завидую?». Но нет. Называется это по-другому - «испанский стыд». Когда сделал кто-то другой, а стыдно за это тебе. Когда Даня начинает что-то говорить, думаю: елки-палки!, — сказал Кучера.

Также он добавил, что его дети не понимают творчество Милохина. По словам актера, его сыновья и дочь очень редко смотрят блогеров.

«Мои дети особо не следят за блогерами. Иногда Данька и Алиса могут посмотреть там что-то. Дочка смотрит блоги по косметологии в основном. Даню же интересует музыка, точно не Милохин».