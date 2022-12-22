Певица Галина Ненашева призвала Аллу Пугачеву быть преданной своему народу до конца

На Пугачеву продолжают сыпаться оскорбления. Все все кому не лень поливают Аллу Борисовну грязью. Галина Ненашева тоже решила кинуть камень в сторону коллеги.

Певица заявила, что ранее боготворила Примадонну, а сейчас в ней сильно разочаровалась.

«Когда первый раз ее увидела, то она мне сильно понравилась. Затем мне не стало нравиться ее поведение, однако дружбы как таковой у нас никогда не было. Она меня не приглашала никуда. В общем, к ней с большой симпатией относилась. Но после того, что она наговорила я очень разочаровалась. Не имела права так себя вести. Она стала любимицей публики, нужно дорожить этим! Не нужно из себя выделывать что-то. Я не понимаю, когда ты популярен, должен быть более снисходителен, должен служить народу, который тебя принял, служить до последнего», — высказалась 81-летняя Галина Алексеевна.

Пугачева не вступает в словесные разборки. Она не отвечает на негативные высказывания. Иногда 73-летняя артистка публикует гневные посты, в которых просит оставить ее наконец-то в покое.