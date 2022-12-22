Певица Слава тяжело переживает разрыв с гражданским мужем-миллионером: «Глаза грустные»

Певица Слава (Анастасия Сланевская), которая на этой неделе объявила о расставании со своим супругом, бизнесменом Анатолием Данилицким, сообщила, что ей нелегко удается пережить конец их отношений.

Поклонники знаменитости были уверены, что она достойно переносит разрыв. Артистка даже заявила, что готова к новым отношениям и хочет с кем-то познакомиться. Но выяснилось, что ее состояние на текущий момент оставляет желать лучшего. Внимательные фанаты заметили, что на последних публикациях в блоге и во время прямых эфиров выглядит их любимица заметно уставшей и грустной.

«Глаза грустные, но ничего не поделаешь», - сказала Слава.

Певица также добавила, что «не может специально ничего делать»: врать и скрывать чувства. В социальных сетях она написала: «мне плохо».

Заметим, отношения артистки и мужа-миллионера длились 20 лет. У пары в гражданском браке родилась дочь. При этом официально отношения влюбленные не зарегистрировали. По словам самой исполнительницы, в последние годы у них «было много всего плохого».