Прилепин резко высказался о новом видеоклипе Макса Покровского, Смольянинова и Хаматовой

Захар Прилепин дал оценку новому видеоклипу группы «Ногу свело» с уехавшими Артуром Смольяниновым и Чулпан Хаматовой. Публицист раскритиковал артистов, которые предстали в образе мужа и жены, потерявших на Украине единственного сына. Особое внимание журналист обратил на такие слова в припеве: «С новым годом, не отдадим страну уродам!».

В своем Телеграм-канале Прилепит написал:

Песня плохая, миллион просмотров за сутки… Сюжет ролика: Артур и Чулпан - муж и жена, они готовятся к новому году, сын у них погиб. В сущности, такую песню можно обратить к любым странам. Американские военнослужащие погибают по всему миру... Входящие в НАТО страны - поставляют туда детей, которые также погибают то там, то здесь, включая Прибалтику, куда съехала Хаматова. Ну так сыграла бы эстонку либо латышку. Артур мог бы сыграть израильтянина. Вместе они бы могли сыграть киевлян 2021 года, которые мёртвой хваткой вцепились в ненавидящий их Донбасс.

По словам публициста, истинный мотив творчества Маска Покровского, Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова - не стремление "к миру во всем мире" и даже не жалость к украинцам, а исключительно русофобия.