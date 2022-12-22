Продюсер Яна Рудковская публично пожаловалась на безразличие своих старших сыновей Николая и Андрея

Музыкальный продюсер Яна Рудковская состоит в браке с Евгением Плющенко. Фигурист стал отцом ее двух младших сыновей – Александра и Арсения.

Старшие сыновья Андрей и Николай дали Яне повод задуматься. В соцсети она напомнила поклонникам, что они давно живут отдельно, а она страдает от безразличия с их стороны. Рудковская призналась, что ей, как любой матери, хочется внимания, которого катастрофически не хватает. Наследники изредка приезжают в гости и не задерживаются надолго.

«К вопросам о детях! Мне часто подписчики задают вопросы, почему старшие дети со мной не делают фото? Можем быть лучшими футболистами, героинями хроник, мировыми звездами, блестящими юристами, дизайнерами или врачами. Вся эта крутость в глазах детей есть помехой. Что говорить о «слишком заботливых» и «слишком обеспокоенных» — это вечные спутники взросления».

Продюсер добавила, что не держит обиды на наследников. Она уверена, что они сблизятся, когда те обзаведутся семьями. Яна готова поддерживать парней во всем, поэтому нянчить внуков будет с удовольствием.