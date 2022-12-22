Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок

Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны 2022 года. Жена Агутина не появлялась на вечеринках, не посещала премии, не общалась с поклонниками в социальных сетях и даже новогодние передачи обходит стороной.

Все это породило много слухов. Поговаривали, Варум улетела за границу. Но оказалось, что это лишь сплетни. На днях Анжелика дала в Иваново небольшой концерт. После выступления она запечатлелась с хорошим другом Борисом Рубиновским. Тот опубликовал свежий снимок в Сети. Мужчина поблагодарил исполнительницу за выступление и приятное дружеское общение.

Поклонники встретили Варум с радостью. Некоторые фанаты заметили, что знаменитость сдала позиции. Вокруг глаз у певицы появились глубокие морщины, изменился овал лица, он чуть «поплыл». Впрочем, артистке скоро исполнится 54 года, поэтому годы берут свое.