Создатели «Русалочки» признались, что они не выбирали актрису по национальному признаку

Режиссёр Роб Маршалл, который представит новую версию «Русалочки» (The Little Mermaid) с живыми актёрами, заявил изданию Entertainment Weekly, что выбор Холли Бейли на роль Ариэль не связан с национальными признаками.

Дело в том, что артистка показала себя лучше остальных, имея качества, необходимые русалочке. Маршалл отметил и удивительный голос Бейли.

«Мы искали лучшую актрису на эту роль, точка. Смотрели представителей любых этносов. Цель была найти того, кто сможет быть сильным, красивым, страстным, умным и сообразительный, с огнем и радостью», — поведал кинорежиссёр.

К тому же, Роб подтвердил, что в новой версии фильма зрители узнают многое о принце Эрике, которого исполняет Джона Хауэр-Кинг. Еще появится новый персонаж, которого не было в мультфильме Disney. Речь идет о матери Эрика, она сыграет в «Русалочке» не последнюю роль.