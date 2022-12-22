У модели Алёны Шишковой произошёл нервный срыв во время съемкок «Наследников и самозванцев»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в
Бессменным ведущим российского телешоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы
В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной
Певица Наргиз Закирова в интервью изданию MYDAY TV на видеохостинге YouTube откровенно рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым после скандала.
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с
Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и
Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в
Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь
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