У модели Алёны Шишковой произошёл нервный срыв во время съемкок «Наследников и самозванцев»

Уже завтра зрители увидят новые серии реалити-шоу «Наследники и самозванцы». Напряжение с каждым выпуском накаляется. У Алены Шишковой случился нервный срыв.

«Я хочу домой к своей дочке. Лисенок заболела, мне морально тяжело быть с ней просто по телефону. Ребенку сложно объяснить, почему не рядом. Я не конфликтный человек, мне тяжело. Я могла бы прыгать, бегать, делать все что угодно. Я старалась, как могла, но люди начинают переходить на личности. Мы это увидели, когда Дава ушел».

Блондинку пришлось успокаивать Утяшевой. В разговоре с телеведущей Алена призналась, что она соскучилась по привычному образу жизни.

«Я хочу уйти домой, сделать массаж. Устала от косметики, серьезно. В жизни не крашусь, а здесь крашусь с утра до вечера! Хочу сделать себе маску и спать сутки с ней. Накрыло? Да», — призналась экс-избранница Тимати.

По словам модели, она сильно переоценила свои силы, отправившись на шоу. Ранее девушка не могла сдержать эмоций, когда проходила полиграф. Морально ей тяжело было читать текст, в котором говорилось, что она бесполезна.