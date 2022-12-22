Виктор Дробыш впервые позитивно высказался в адрес певца Филиппа Киркорова

Известный российский продюсер Виктор Дробыш впервые после конфликта с поп-королем Филиппом Киркоровым высказался в положительном ключе об артисте. По словам Дробыша, певец — настоящий мастер своего дела.

«У него есть талант себя по жизни вести. Ведь певец не всегда живет своими композициями, к сожалению. Порой для того, чтобы артист был, необходимо, чтобы он отмечался как музыкой, так и еще какими-то деяниями. Киркоров — чемпион подобных деяний. Он придумает все сам, что сделать. Даже негативные вещи, которые совершает Филипп, ему идут на пользу, ведь тогда о нем говорят», — заявил продюсер.

Напомним, скандал произошел после реплики Виктора 14-летней давности в адрес Киркорова. О ней недавно вспомнили в одной из передач о российском шоу-бизнесе. Продюсер сказал, что для такого высказывания "был повод". Он остался рад, что с его стороны все ограничилось только словами.

Дробыш также признался, что сам отправил поп-королю фрагмент этой записи и принес извинения за слова, но оппонент их не принял и потребовал публичных извинений.