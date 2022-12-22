Yandex.RTB

Виктор Дробыш впервые позитивно высказался в адрес певца Филиппа Киркорова

Image 16+
Виктор Дробыш впервые позитивно высказался в адрес певца Филиппа Киркорова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Известный российский продюсер Виктор Дробыш впервые после конфликта с поп-королем Филиппом Киркоровым высказался в положительном ключе об артисте. По словам Дробыша, певец — настоящий мастер своего дела.

«У него есть талант себя по жизни вести. Ведь певец не всегда живет своими композициями, к сожалению. Порой для того, чтобы артист был, необходимо, чтобы он отмечался как музыкой, так и еще какими-то деяниями. Киркоров — чемпион подобных деяний. Он придумает все сам, что сделать. Даже негативные вещи, которые совершает Филипп, ему идут на пользу, ведь тогда о нем говорят», — заявил продюсер.

Напомним, скандал произошел после реплики Виктора 14-летней давности в адрес Киркорова. О ней недавно вспомнили в одной из передач о российском шоу-бизнесе. Продюсер сказал, что для такого высказывания "был повод". Он остался рад, что с его стороны все ограничилось только словами.

Дробыш также признался, что сам отправил поп-королю фрагмент этой записи и принес извинения за слова, но оппонент их не принял и потребовал публичных извинений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Охлобыстин заявил, что не общается с теми, кто уехал из РФ и критикует СВО

Сегодня, 13:38

Виктор Дробыш впервые позитивно высказался в адрес певца Филиппа Киркорова

Сегодня, 13:25

Онкобольной Валентин Юдашкин впервые за долгое время пришел на российское ТВ с женой Мариной

Сегодня, 09:56

Гузеева, Галыгин, Хрусталев и Аверин станут ведущими «Новогодней ночи-2023» на Первом канале

Сегодня, 08:33

У модели Алёны Шишковой произошёл нервный срыв во время съемкок «Наследников и самозванцев»

Сегодня, 08:24

Продюсер Яна Рудковская публично пожаловалась на безразличие своих старших сыновей Николая и Андрея

Сегодня, 08:17

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок

Сегодня, 07:59

Создатели «Русалочки» признались, что они не выбирали актрису по национальному признаку

Сегодня, 07:55

Оппозиционеры указали на роль миллиардера Иванишвили в преследовании Саакашвили

Вчера, 22:02

Противники ЛГБТ вышли в Киеве с акцией протеста, чтобы сорвать концерт музыканта Melovin

Вчера, 21:49

Житель Свердловской области подал иск на Владимира Соловьёва о разглашении персональных данных

Вчера, 19:36

46-летняя Дана Борисова показала на пляжном снимке из Таиланда свою фигуру в купальнике

Вчера, 19:17

Сбежавшие из России актеры Смольянинов и Хаматова берутся за любую работу

Вчера, 19:05

Life.ru: Фанаты американской поп-певицы Бритни Спирс нашли доказательства ее давней смерти

Вчера, 18:48

Катерина Ковальчук впервые вышла в свет после сообщений о расставании с Гариком Будьдогом Харламовым

Вчера, 18:29

Хирург Выступец объяснил отметину на бюсте у Бузовой неправильно подобранным платьем

Вчера, 18:09

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в видеоклипе «Ногу свело»

Вчера, 18:04

CT News: Блогер Даня Милохин снял и опубликовал клип, порочащий Первый канал

Вчера, 17:46

Певица Слава ищет вкуснопахнущего мужчину после разрыва с бывшим супругом

Вчера, 17:42

Телеведущий Александр Гуревич уволился после критики СВО и закрытия шоу «Сто к одному»

Вчера, 17:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год
  • Вчера, 21:46

Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»
  • 20-12-2022, 11:56

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?
  • 19-12-2022, 20:07

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно

Телеведущий Александр Гуревич уволился после критики СВО и закрытия шоу «Сто к одному»
  • Вчера, 17:26

Телеведущий Александр Гуревич уволился после критики СВО и закрытия шоу «Сто к одному»

Бессменным ведущим российского телешоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе
  • 20-12-2022, 10:45

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе

В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной

Наргиз Закирова рассказала об отношениях с Максом Фадеевым после конфликта
  • Вчера, 08:06

Наргиз Закирова рассказала об отношениях с Максом Фадеевым после конфликта

Певица Наргиз Закирова в интервью изданию MYDAY TV на видеохостинге YouTube откровенно рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым после скандала.

Новости партнеров
Новости партнеров
Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды
  • 20-12-2022, 15:33

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды

Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова
  • Вчера, 14:01

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова

Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте
  • 20-12-2022, 20:30

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении
  • 20-12-2022, 11:28

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

Ресурс WarGonzo предоставил сводку о ситуации на Донбассе и о том, что там произошло за минувшие сутки. Так, исходя из опубликованных данных, линия