Выздоровевший от рака Валентин Юдашкин пришел с женой Мариной на ТВ впервые за долгое время

Ни для кого не секрет, что вот несколько лет подряд Валентин Юдашкин борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Знаменитый модельер уже перенёс несколько химиотерапий, но по-прежнему активно борется с недугом. На этот раз больной раком кутюрье появился на российском ТВ. Он посетил «Первый канал». И, стоит сказать, что выглядит Юдашкин довольно неплохо. Неизлечимая болезнь не мешает ему регулярно появляться на публике и всегда творить.

Рядом с онкобольным всегда находится супруга Марина. Вот на этот раз модельер вышел в свет с любимой. Появился он на съёмках новогоднего выпуска передачи «Сегодня вечером».

На фото видно, что Валентин, который одел тёмные очки, выглядит свежо и искренне улыбается. Модельер набрал в весе и находится в прекрасном настроении.

61-летняя Марина с возрастом не меняется. Она такая же позитивная, яркая, эффектная.



