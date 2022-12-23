Представитель американского законодательного органа Грин заявила, что ее однопартийцы республиканцы, которые проголосовали за очередные финансовые поставки киевскому режиму в размере 45 миллиардов долларов – это предатели государства.

Недавно в США был разработан проект бюджета на следующий год. В нем заложено 1,7 триллионов долларов, из которых более 40 миллиардов выделено для киевского режима.

Грин в своих публикациях в социальных сетях назвала имена членов республиканской партии, которые выступили за финансовые отчисления на Украину. Она также опубликовала карикатуру, на которой политический руководитель киевского режима Зеленский уходит и, прощаясь, уносит с собой большую кучу долларов.