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Политолог выразил мнение об отношениях США и Зеленского

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Политолог выразил мнение об отношениях США и Зеленского
В Мире
Фото из открытых источников

Научный работник института США и Канады Российской Академии наук Васильев в интервью агентству РИА Новости поделился своим мнением по вопросу о последствиях для США поддержки украинского президента Зеленского. 

Он считает, что руководитель киевского режима своим поведением периодически приводит к трудностям для американских политических властей. Васильев пояснил, что сами США своим отношением к нему способствовали его раздуванию на международной арене, вследствие чего он начинает иногда выходить из-под контроля.

Именно поэтому, считает эксперт, Зеленский был вызван в Вашингтон: там ему напомнили, что ему не следует вести себя слишком самостоятельно по отношению к США. 

«У Украины лишь совещательный голос. При этом Зеленского держат на длинном поводке», – так охарактеризовал эту ситуацию Васильев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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