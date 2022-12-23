Научный работник института США и Канады Российской Академии наук Васильев в интервью агентству РИА Новости поделился своим мнением по вопросу о последствиях для США поддержки украинского президента Зеленского.

Он считает, что руководитель киевского режима своим поведением периодически приводит к трудностям для американских политических властей. Васильев пояснил, что сами США своим отношением к нему способствовали его раздуванию на международной арене, вследствие чего он начинает иногда выходить из-под контроля.

Именно поэтому, считает эксперт, Зеленский был вызван в Вашингтон: там ему напомнили, что ему не следует вести себя слишком самостоятельно по отношению к США.

«У Украины лишь совещательный голос. При этом Зеленского держат на длинном поводке», – так охарактеризовал эту ситуацию Васильев.