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Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США

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Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США
Политика
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что между представителями российских и американских политических властей не проводились предварительные консультации об организации переговоров между президентами РФ и США. 

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет», – заявил Песков.

Тем самым он опроверг мнение о готовящихся дипломатических переговорах между Путиным и Байденом. Ранее представители американской стороны заявляли, что США готовы к переговорам, но на выдвигаемых ими условиях. Песков отметил, что российские политические власти намерены добиваться своих целей в ходе дипломатического диалога.

Пресс-секретарь Путина указал, что украинский конфликт следует урегулировать через переговоры, но дипломаты РФ согласны на них при условии соглашения с требованиями российской стороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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