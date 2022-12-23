Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что между представителями российских и американских политических властей не проводились предварительные консультации об организации переговоров между президентами РФ и США.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет», – заявил Песков.

Тем самым он опроверг мнение о готовящихся дипломатических переговорах между Путиным и Байденом. Ранее представители американской стороны заявляли, что США готовы к переговорам, но на выдвигаемых ими условиях. Песков отметил, что российские политические власти намерены добиваться своих целей в ходе дипломатического диалога.

Пресс-секретарь Путина указал, что украинский конфликт следует урегулировать через переговоры, но дипломаты РФ согласны на них при условии соглашения с требованиями российской стороны.