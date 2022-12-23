Известный американский телевизионный ведущий Карлсон обсудил тему внешнего вида Зеленского. Он подверг критике одежду, в которой руководитель киевского режима прибыл в США 23 декабря на переговоры по приглашению президента Байдена.

Зеленский был одет, по распространенной в СМИ характеристике, в спортивный костюм. Карлсон считает, что такой внешний вид украинского президента демонстрирует неуважительное отношение к американцам.

Зеленский провел разговор с Байденом и выступил перед законодательным органом США. Телеведущий отметил, что пока для киевского режима американские политические власти выделяют очередные финансовые поставки, простым жителям США не всегда хватает денег на свои потребности.