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Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского

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Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского
В Мире
Фото из открытых источников

Известный американский телевизионный ведущий Карлсон обсудил тему внешнего вида Зеленского. Он подверг критике одежду, в которой руководитель киевского режима прибыл в США 23 декабря на переговоры по приглашению президента Байдена.

Зеленский был одет, по распространенной в СМИ характеристике, в спортивный костюм. Карлсон считает, что такой внешний вид украинского президента демонстрирует неуважительное отношение к американцам.

Зеленский провел разговор с Байденом и выступил перед законодательным органом США. Телеведущий отметил, что пока для киевского режима американские политические власти выделяют очередные финансовые поставки, простым жителям США не всегда хватает денег на свои потребности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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