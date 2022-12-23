Актер Владимир Яглыч напугал своих поклонников бомжеватым видом и густой бородой

Знаменитый российский актер Владимир Яглыч часто появляется на экранах. Недавно в Сети было опубликовано фото знаменитости, которое ужаснуло его поклонников. На нем 39-летний артист в бомжеватом виде гуляет с хозяйственной сумкой по городу.

На кадрах актер позирует в каких-то обносках. Он отрастил длинную бороду, полностью перестал ухаживать за собой. Поклонники испугались, что у Яглыча начались проблемы. Но выяснилось, что это только его новая роль. Владимир предстанет в совершенно новом образе.

Звезда снимается в 10-серийном телесериале «Выжить любой ценой». Вместе с ним принимают участие такие актеры: Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Алексей Макаров.

Владимир сыграет оперуполномоченного ОВД Бориса Фадеева, у которого есть проблемы с алкоголем, сложная ситуация в семье и депрессия. В один момент он решает поменять свою жизнь.

Сам Яглыч говорит, что ему главный герой по душе. Также он выразил надежду, что неопрятный вид и заросшая борода не отпугнут телезрителей.