Алена Рапунцель опровергла информацию о том, что у ее любимого мужчины есть жена и дети

Алена Рапунцель (Савкина), как знают поклонники «Дома 2», в минувшем месяце заявила, что она, наконец-то, нашла свою любовь. Звезда реалити-шоу старается не выставлять напоказ личную жизнь, поэтому в Сети регулярно появляется много слухов и домыслов. Недавно знаменитость вступила в спор с пользователем блога под ником «l.m.k.a» по поводу семейного положения ее мужчины. Подписчица написала, что знает избранника Рапунцель и добавила, что именно с ним Алену недавно фотографировали в клубе.

Как заверила девушка, этот мужчина женат, что «известно всем». Также она поинтересовалась у звезды, зачем начинать какие-либо отношения, зная, что твой избранник несвободен.

В ответ на это Рапунцель заявила, что у ее любимого нет ни детей, ни жены. Она попросила подписчицу не утверждать то, чего она не знает.

Напомним, Савкина была замужем дважды. Первый супруг знаменитости - это бывший участник шоу Илья Яббаров. Второй муж – танцовщик Илья Семин. В двух браках у участницы реалити родились сыновья Богдан и Святослав.