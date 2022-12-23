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Американская поп-певица Madonna опубликовала в своих соцсетях видеоролик, где ест флаг Украины

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Американская поп-певица Madonna опубликовала в своих соцсетях видеоролик, где ест флаг Украины
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Фото из открытых источников

Популярная во всем мире американская поп-певица Мадонна в своих социальных сетях опубликовала видеоролик. На видео она есть флаг Украины. Эти кадры «взорвали» Сеть.

64-летняя эпатажная исполнительница продолжает шокировать подписчиков блога экстравагантными роликами. На этот раз она положила в рот украинский флаг, пережевала его, а затем выплюнула. На последних кадрах артистка показала себя с маской дьявольских рожек.

Отметим, что мотивы Мадонны неизвестны. Некоторые СМИ предположили, что певица перепутала флаги Украины и России. На данный момент эта публикация пропала со странички звезды.

При этом в феврале 2022 года Madonna выступила против проведения спецоперации на Украине. Она попросила всех своих подписчиков отправить в страну гуманитарную помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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