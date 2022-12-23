Американская поп-певица Madonna опубликовала в своих соцсетях видеоролик, где ест флаг Украины

Отметим, что мотивы Мадонны неизвестны. Некоторые СМИ предположили, что певица перепутала флаги Украины и России. На данный момент эта публикация пропала со странички звезды.

При этом в феврале 2022 года Madonna выступила против проведения спецоперации на Украине. Она попросила всех своих подписчиков отправить в страну гуманитарную помощь.