Lenta.ru: блогер Артемий Лебедев раскритиковал телешоу «Пусть говорят» за выпуск про инопланетян

Популярный блогер Артемий Лебедев раскритиковал шоу «Пусть говорят» на Первом канале за новый выпуск о «межпланетном языке». В обзоре новостей на YouTube дизайнер назвал этот выпуск «абсолютным позорищем», пишет Lenta.ru.

По словам блогера, выпуск, где приглашенная женщина говорит на языке пришельцев, показал «степень развития российского телевидения». Артемий уверен, что вместо просмотра подобных программ люди могут получать полезные знания, развиваться.

«Это абсолютно полный **** , абсолютное позорище, абсолютный кринж. Вместо того, чтобы все это запретить, они продолжают выделять на эту ***** деньги, потому что это электорату нравится», — грубо заявил Лебедев.

Напомним, 6 декабря 2022 года передача «Пусть говорят» вернулась в эфиры после длительного перерыва. Новые выпуски были посвящены инопланетянам. В одном из них гостья студии заявила, что умеет разговаривать на «межпланетном языке», продемонстрировав публике свои умения.