Леонид Агутин впервые сделал официальное заявление о разводе с Анжеликой Варум

За последние дни вокруг Леонида Агутина и Анжелики Варум ходит масса слухов. 54-летний артист, представив на усмотрение публики новую песню, не ожидал, что поклонники воспримут новинку как признание о личной драме. Фанаты подумали, что трек - прощание с женой.

Вскоре саму Варум якобы нашли в объятиях другого мужчины в Иваново. Певец решил прервать молчание и сделал официальное заявление в Телеграм-канале. Артист сделал перепост объявления, посчитав весьма исчерпывающим текст фанатов.

Важное объявление! Новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум, активно распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ, являются неправдой. В ход пустили новую композицию «Последний трек» коллектива «3333», который Леонид поддержал, и снимки Анжелики с организатором недавнего концерта», — говорится в тексте.

Сам Агутин призвал своих подписчиков «слушать больше музыки», включая новую песню, из-за которой появились слухи о разрыве пары. Она уже вышла на музыкальные платформы.