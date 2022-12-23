Лидер группы «Земляне» Киселев сообщил, что певец SHAMAN паразитирует на теме патриотизма

Лидер популярной советской музыкальной группы «Земляне» Владимир Киселев на личном сайте опубликовала открытое письмо. В нем бизнесмен резко раскритиковал знаменитостей, которые паразитируют на теме СВО.

Как утверждает артист, на российской эстраде сейчас полно «патриотов», которые не посещают зону спецоперации. При этом они неплохо зарабатывают за счет этой темы. Музыкантов, которые побывали в Мелитополе, Херсоне и на Донбассе, не допускают к государственным площадкам.

По мнению Кисилева, выступление SHAMA на Поклонной горе дико, если его сравнивать с концертами Кормухиной, Чичерины, Долиной в Донбассе. Музыкант уверен, что на теме СВО пиарится Филипп Киркоров.

«Киркоров — народный артист РФ, физически здоровый, необремененный травмами, в Крыму снизошел до раненых бойцов и пригласил их на свое выступление. Сами приезжайте на колясках, с капельницами в кроватях», — сказал музыкант.

Лидер «Земляне» также вспомнил, что в годы Великой Отечественной Войны на фронт ездили только самые лучшие актеры и певцы.







