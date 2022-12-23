Лидер «Землян» Киселев опубликовал гневное письмо о деятельности АП РФ с шоу-бизнесом

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев опубликовал открытое письмо, в котором охарактеризовал работу АП РФ (Администрации Президента). В нем артист оценил деятельность ведомства с российским шоу-бизнесом.

В послании Киселев рассмотрел разные моменты, в том числе подверг критике ведомство за то, что оно не создало творческую элиту, отметив о наличии малоизвестных деятелей, которые при позиционировании патриотами не желают выступать в зоне СВО. Сожалеет бизнесмен о том, что в организуемых АП выступлениях нету звезд, посещающих Донбасс по зову сердца, а не из-за денег. Вспомнил Владимир Ларису Долину, Чичерину, Юлию Барановскую, выступающих в горячих точках и Херсоне, когда там готовили референдум.

Недоволен музыкант деятельностью ныне востребованного SHAMAN’a. Критикуя певца, Киселев вспомнил погибшую Марию Пирогову, когда Ярослав Дронов не пожелал приехать на Донбасс и дать концерт. Вместо этого артист выступает вдалеке от фронта, получая престижные награды.

Положительно оценил глава «Землян» военкора Семена Пегова и ведущего Владимира Соловьева. Также он заступился за Аллу Пугачеву, которую, по его мнению, попросту вынудили уехать из РФ.