«На Декабристов у поребрика не встать» - артист Семин о ситуации с уборкой снега в Адмиралтейском районе

Включение Адмиралтейского района Петербурга в зону платной парковки в ноябре вызвало бурную реакцию у проживающих там автомобилистов, которые не согласны с решением Смольного ограничить действие парковочного разрешения для местных жителей муниципалитетом с адресом прописки. Кроме того, платные парковочные места содержатся в ужасном состоянии, буквально вынуждая людей вставать во вторую линию на проезжую часть. Об этом артист «Небольшого драматического театра Льва Эренбурга» Кирилл Семин рассказал «Петербург Ньюс».

«На улице Декабристов платная парковка с ноября и машины просто не могут припарковаться, водители вынуждены вставать во вторую линию, фактически загораживая остальным машинам проезд, потому что припарковаться даже на платной парковке вдоль поребрика невозможно – столько снега», – сказал он.

Одним из аргументов в пользу платной парковки было как раз желание избавиться от «второрядников», но «благодаря» неумению Комблага убирать снег и нежеланию Комитета по транспорту отвечать за содержание платных парковок проблема только усугубилась. Смольный каждый год сообщает о покупке новой техники, не уставая заметить, что ее будет достаточно для уборки даже самой снежной зимой. По факту новые машины никто не видит, а снег как лежал, так и лежит, заметил Семин.

«Нам все время говорят, что закуплена новая техника, ее много, что все будет с каждым годом все лучше, а, по-моему, все хуже и хуже», – подытожил он.

Платная парковка в Адмиралтейском районе создала проблемы не только жителям, вставшим перед проблемой с невозможностью запарковать по льготному тарифу автомобиль на соседней улице у магазина, но и тех, кто в районе работает. Активисты, выступающие против парковок, заметили, что теперь запарковать машину на стандартные восемь рабочих часов означает необходимость выложить 18-20 тысяч в месяц, что слишком дорого для большинства небогатых петербуржцев. Тем более, что зона платной парковки, которую сделали при губернаторе Александре Беглове, распространяется и на нетуристическую часть района, куда и приезжают лишь работники предприятий.