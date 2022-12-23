«МК»: На открытии фестиваля дирижер Валерий Гергиев высказался об отмене русской культуры

Талантливый музыкант, который сделал выдающуюся карьеру не только в России, но и на Западе, Валерий Гергиев сделал свой выбор. С ним расторгли контракты все ведущие музыкальные коллективы. Это было болезненно не только для легендарного артиста из РФ, но и для мировых институций.

Гергиев, предваряя концерт на южном новогоднем фестивале, высказался об отмене русской культуры, пишет «МК». Он сказал:

Зрителей ждет замечательная программа, фрагменты из «Щелкунчика» («Вальс цветов», «Адажио» ,«Фея Драже»). Мы сыграли в Японии, Европе, Америке, многих регионах России. Прозвучит Вторая симфония г-на Сергея Рахманинова. Мы вступаем в год Рахманинова. Важно сберечь русское сокровище «Щелкунчик». Вторая симфония Рахманинова также наше сокровище.

Напомним, Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с российским дирижером на фоне российской военной операции на Украине. Валерий Абисалович сотрудничал с ней с 1991 года.

Ранее Георгиев был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенской филармонии. Парижская филармония отменила запланированные ранее выступления оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого музыканта.