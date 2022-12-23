На украинском телевидении артиста Юрия Батурина сравнили со сбежавшим из РФ Анатолием Белым

Юрий Батурин, несмотря на то, что родился на Украине (в Кировоградской области), поддерживает Россию, в которой живет и работает много лет. Из-за такой позиции актера критикуют на родине. Но на весь негатив он реагирует с иронией.

На украинском ТВ недавно показали сюжет, в котором Юрия сравнили с бежавшим из РФ Анатолием Белым. За кадром журналист вовсю хвалил Белого, а о Батурине отзывался очень пренебрежительно. В итоге репортер заявил, что в одно время Юрий работал в эскорте.

Артист над такими домыслами СМИ лишь посмеялся.

«Я думал дальнобойщиком, а оказывается — эскортником работал», — отметил 50-летний актер.

За артиста в соцсети заступились многие подписчики. Как отметили поклонники, они совершенно не знают о выдающихся достижениях Белого, которого почему-то так восхваляют украинцы.

Стоит напомнить, что сегодня родители, брат Юрия проживают на Украине. Они слышать ничего не хотят о своем звездном родственнике. Близкие считают его предателем своей родины. Несмотря на это, Батурин надеется на воссоединение с семьей.







