Настя Ивлеева страстно поцеловала мастера пикапа Андрея Кеча на съемках шоу «Сердце Ивлеевой»

Реалити-шоу канала «Пятница!» «Сердце Ивлеевой» подходит к своему концу. Претендентов на сердце блондинки остается меньше, а индивидуальных свиданий – еще больше.

В новом выпуске Настя отправилась на свидание с Андреем Кечей. 28-летний парень называет себя мастером пикапа, хастлером, он увлекается музыкой. На этапе кастингов мама главной героини отнеслась к Андрею скептически, однако парню удалось заинтересовать телеведущую и она позволила ему принять участие в борьбе за ее сердце.

Андрей устроил Насте барбекю-вечеринку. Там пара разговаривала по душам. Во время беседы Ивлееву накрыли эмоции, она прониклась романтической атмосферой и первой поцеловала спутника.

«Такой момент, даже не знаю, как объяснить. Случилась искорка, микрохимия. Либо ты ныряешь за ней, либо ты не ныряешь. Я отдалась своим чувствам!».

Добавим, что в шоу «Сердце Ивлеевой» осталось всего четверо участников. Выберет ли кого-то звезда, станет известно на следующей неделе.