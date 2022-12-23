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New York Post: русский «Щелкунчик» стал в США традицией наряду с кинофильмом «Один дома»

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New York Post: русский «Щелкунчик» стал в США традицией наряду с кинофильмом «Один дома»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитый балет «Щелкунчик» русского композитора Петра Чайковского стал традицией американского Рождества. Постановка является такой же изюминкой новогодних праздников, как сериал «Огни ночной пятницы», фильм «Один дома», снеговик Фрости либо персонаж комиксов Чарли Браун.

Как «Увертюра 1912 года» Петра Чайковского передает дух Дня независимости США, так и его балет стал настоящим символом волшебства и Рождества в Америке, пишет крупнейшая американская газета New York Post.

В РФ впервые «Щелкунчика» представили в 1892 году. Он вызвал тогда весьма неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты называли балет «абсурдной по исполнению и замыслу пантомимой». Свое победоносное шествие по Штатам спектакль начал в далеком 1954 году.

В балете занято много детей, что является идеальным для общественных постановок. В постановке могут участвовать как школьники, так и студенты.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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