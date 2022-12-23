Новый бойфренд российской актрисы Агаты Муцениеце оказался грубым и ревнивым

Агата Муцениеце раскрыла правду о своей личной жизни. Заговорила о сокровенном российская актриса во время обсуждения «Священной книги оборотня» в интервью Александру Цыпкину в шоу «Ключ» .

Как призналась Агата, у нее появился ухажер, который похож на бывшего супруга по своему поведению. Артистка заявила, что бойфренд далек от мягкого и заботливого мужчины. По признанию Муцениеце, ее постоянно тянет к самоуверенным, грубым, резким, ревнивым мужчинам, каким был Павел.

«Обожаю абьюзеров! Это правда! Недавно начала общаться с молодым человеком, он тоже такой ревнивый, настоящий абьюзер! Как обожаю! Пока держится», - написала актриса.

Также экс-супруга Прилучного планирует начать серьезную работу над собой с психологом, поскольку считает, что ей нужно срочно ей избавиться от зависимости от мужчин-абьюзеров.