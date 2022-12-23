Yandex.RTB

Новый бойфренд российской актрисы Агаты Муцениеце оказался грубым и ревнивым

Image 16+
Новый бойфренд российской актрисы Агаты Муцениеце оказался грубым и ревнивым
Знаменитости
Фото из открытых источников

Агата Муцениеце раскрыла правду о своей личной жизни. Заговорила о сокровенном российская актриса во время обсуждения «Священной книги оборотня» в интервью Александру Цыпкину в шоу «Ключ» . 

Как призналась Агата, у нее появился ухажер, который похож на бывшего супруга по своему поведению. Артистка заявила, что бойфренд далек от мягкого и заботливого мужчины. По признанию Муцениеце, ее постоянно тянет к самоуверенным, грубым, резким, ревнивым мужчинам, каким был Павел.

«Обожаю абьюзеров! Это правда! Недавно начала общаться с молодым человеком, он тоже такой ревнивый, настоящий абьюзер! Как  обожаю! Пока держится», - написала актриса.

Также экс-супруга Прилучного планирует начать серьезную работу над собой с психологом, поскольку считает, что ей нужно срочно ей избавиться от зависимости от мужчин-абьюзеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Певица Ирина Салтыкова заявила о планах выступить с экс-супругом Виктором в телешоу «Дуэты»

Сегодня, 11:24

Вампир из города церквей: подросток решил, что он вампир, убил двух человек и едва избежал казни на электрическом стуле

Сегодня, 11:22

Новый бойфренд российской актрисы Агаты Муцениеце оказался грубым и ревнивым

Сегодня, 10:45

Леонид Агутин впервые сделал официальное заявление о разводе с Анжеликой Варум

Сегодня, 10:32

New York Post: русский «Щелкунчик» стал в США традицией наряду с кинофильмом «Один дома»

Сегодня, 10:17

Lenta.ru: блогер Артемий Лебедев раскритиковал телешоу «Пусть говорят» за выпуск про инопланетян

Сегодня, 09:49

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина вновь поразила поклонников своей красотой

Вчера, 20:58

Алла Пугачева вернется в Россию уже 30 декабря

Вчера, 20:42

Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом видеоклипе группы «Ногу свело»

Вчера, 20:25

Певица Слава заявила, что не может работать после развода с мужем-миллионером Данилицким

Вчера, 17:01

Хомяков: Пугачева очень переживает, что о ней не вспоминают в России

Вчера, 16:51

Ирина Салтыкова поругалась с ведущей Лерой Кудрявцевой из-за критики в шоу «Суперстар»

Вчера, 16:37

Алла Довлатова объяснила отказ «Русского радио» транслировать песни Аллы Пугачевой

Вчера, 16:32

Ирина Салтыкова рассказала, за кого она болеет в шоу «Суперстар. Возвращение»

Вчера, 14:55

Лидер советской группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что Аллу Пугачеву вынудили покинуть Россию

Вчера, 14:47

Оскар Кучера проинформировал, что испытывает испанский стыд за творчество блогера Милохина

Вчера, 14:46

Павел Прилучный заявил об отсутствии желания возвращаться на российское телевидение

Вчера, 14:30

Прилепин резко высказался о новом видеоклипе Макса Покровского, Смольянинова и Хаматовой

Вчера, 14:17

Названа замена ведущим Урганту и Нагиеву на Первом канале в Новогоднюю ночь

Вчера, 14:10

Певица Галина Ненашева призвала Аллу Пугачеву быть преданной своему народу до конца

Вчера, 13:56

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год
  • 21-12-2022, 21:46

Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды
  • 20-12-2022, 15:33

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды

Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова
  • 21-12-2022, 14:01

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова

Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в

Ирина Салтыкова рассказала, за кого она болеет в шоу «Суперстар. Возвращение»
  • Вчера, 14:55

Ирина Салтыкова рассказала, за кого она болеет в шоу «Суперстар. Возвращение»

Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок
  • Вчера, 07:59

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок

Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны

Алла Пугачева вернется в Россию уже 30 декабря
  • Вчера, 20:42

Алла Пугачева вернется в Россию уже 30 декабря

Сбежавшая из России Алла Борисовна Пугачева может вернуться на Родину в преддверии Нового года, а именно 30 декабря. Друзья 73-летней Народной

Новости партнеров
Новости партнеров
«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте
  • 20-12-2022, 20:30

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь

В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ
  • Сегодня, 09:55

В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ

В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали

Более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря
  • Вчера, 12:55

Более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря

В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях

Польша обратилась в Совет Европы
  • 20-12-2022, 20:18

Польша обратилась в Совет Европы

Польские политические власти намерены продолжать добиваться получения от Германии репарационных выплат за нападение в годы Второй мировой войны. Они