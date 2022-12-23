Все решения, принимаемые Евросоюзом о потолках цен на газ и нефть, только приводят к стремительному обнищанию рядовых европейцев. Об этом сообщил сегодня зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, данный "потолок цен" настолько высок, что ранее никто себе даже представить не мог подобных цен. Ко всему прочему, это вызовет рост цен на газ.

Лимит был установлен на таком уровне, который несколько лет назад показался бы удивительным всем участникам газового рынка, в том числе торгующим на споте. Ведь цены в 180 евро за кВт/ч ( 2000 дол. за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог себе представить в самом страшном либо счастливом сне. Это значит, что стоимость газа будет сохраняться на высоком для уровне для европейских потребителей, - сказал Медведев.

Также он добавил, что данная мера является следствием не рыночной ситуации, а русофобии, которая существенно усложнит жизнь европейцам и приведет к обнищанию рядовых граждан.