Ольга Бузова рассказала о съемках пародии «Самоирония судьбы» и призналась в любви к Сибири

31 декабря 2022 года, в предновогодний вечер, на канале ТНТ зрители увидят новый пародийно-музыкальный кинофильм «Самоирония судьбы». Роль невесты Жени Лукашина в картине сыграла Ольга Бузова. В интервью артистка рассказала, что эта лента не оставит равнодушным россиян.
Как отметила поющая телеведущая, в фильме сыграло много российских звезд в интересных образах.
Вместе с тем Бузова отказалась говорить о личной жизни.
В завершение звезда призналась, что она любит Сибирь и несколько раз была в Новосибирске с выступлениями и спектаклем «Мужчины нарасхват». Певица выразила надежду, что в 2023 году обязательно туда вновь приедет с туром в поддержку шоу «Вот она я».
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