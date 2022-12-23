Ольга Бузова рассказала о съемках пародии «Самоирония судьбы» и призналась в любви к Сибири

31 декабря 2022 года, в предновогодний вечер, на канале ТНТ зрители увидят новый пародийно-музыкальный кинофильм «Самоирония судьбы». Роль невесты Жени Лукашина в картине сыграла Ольга Бузова. В интервью артистка рассказала, что эта лента не оставит равнодушным россиян.

Как отметила поющая телеведущая, в фильме сыграло много российских звезд в интересных образах.

«Странно слышать критику до того, как фильм вышел на экраны. Я уверена, что тех, кому проект понравится и кто за новогодним столом посмеется вместе с нами, будет больше», - сказала Ольга.

Вместе с тем Бузова отказалась говорить о личной жизни.

«Я пока что не готова открывать свое сердце и говорить о своих отношениях».

В завершение звезда призналась, что она любит Сибирь и несколько раз была в Новосибирске с выступлениями и спектаклем «Мужчины нарасхват». Певица выразила надежду, что в 2023 году обязательно туда вновь приедет с туром в поддержку шоу «Вот она я».