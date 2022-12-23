Певица Ирина Салтыкова заявила о планах выступить с экс-супругом Виктором в телешоу «Дуэты»

Певица Ирина Салтыкова принимала участие в телешоу «Суперстар! Возвращение». Однако недавно она покинула проект. Жюри не понравилось исполнение хита экс-муж Виктора Салтыкова «Белая ночь».

Сама артистка заявила, что судьи с ней обошлись некорректно. Также певица ответила бывшему супругу, который заявлял, что в передаче есть много ярких и сильных исполнителей, которые обойдут певицу.

«Что еще можно было ожидать от Виктора? Что я супер? Это бы было для меня настоящим удивлением, ведь за все 28 лет после развода ни одного хорошего слова он обо мне так и не сказал», — отметила звезда.

При этом Ирина подчеркнула, что она не исключает своего участия в программе «Дуэты», где на сцене артисты разделены зеркальной сценой. Салтыков ранее признался, что боится увидеть за зеркалом бывшую жену. Певица же пояснила, что она бы согласилась принять участие в телешоу только ради негативных эмоций своего экс-избранника.