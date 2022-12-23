Поэт Илья Резник прочитал на творческом вечере стихи о сбежавших из РФ олигархах

Знаменитый поэт-песенник РФ Илья Резник на своем творческом вечере, который проходил в Москве, прочитал собравшимся зрителям одно стихотворение, которое было посвящено уехавшим после 24 февраля из страны олигархам.

По признанию маэстро, стихи были написаны им еще в далеком 2010 году для исполнительницы Ваенги. Однако певица в то время решила отказался от них. Также Илья Рахмиэлевич написал новую песню о героях СВО под названием «Любимые не умирают» которую исполнила певица Азиза.

«Я часть стихотворения переписал, дополнил его строками о трагедии на Донбассе и теперь сам читаю», – сказал Резник.

Присутствующие, собравшиеся в зале, полностью поддержали поэта в его позиции, высказанной в новом произведении. Зрители по Резнику очень соскучились, поэтому до отказа заполнили зрительный зал. Сам артист очень порадовался аншлагу.

К слову, Резник не так давно вернулся в Москву. Последние восемь месяцев он провел в Крыму вместе со своей женой Ириной.