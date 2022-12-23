Продюсер Иосиф Пригожин поправился на 20 кг из-за длительного приема гормонов

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Prozvezd заявил, что он сильно располнел. Оказывается, продюсер поправился на целых 20 кг.

Супруг певицы Валерии подозревает, что причина такого стремительного набора веса кроется в лекарственных препаратах, которые принимал во время заболевания ковидом. Пригожин считает, что гормоны негативно сказались на его гормональном фоне.

По словам Иосифа Игоровича, он намерен активно бороться с лишними килограммами. Для этого он уже сдал необходимые анализы на выявления продукции, которую нужно исключить из рациона питания. Продюсеру не желательно употреблять красное мясо, алкоголь и помидоры.

Также на набор веса повлияла домработница музыканта, которая готовила ему вкусные, но не полезные блюда.

«Сейчас домработница уехала, поэтому теперь есть не буду. До этого она баловала меня так, что просто невозможно!»