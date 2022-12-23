РИА Новости: спрос на «Терафлю» не упадет в РФ из-за сомнений врачей из США в его эффективности

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в
Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только
Участница шоу «Суперстар! Возвращение» Ирина Салтыкова на последнем эфире поругалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и певцом Стасом Пьехой из-за их
Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в
Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны
Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь
В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях
Польские политические власти намерены продолжать добиваться получения от Германии репарационных выплат за нападение в годы Второй мировой войны. Они
Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению. Как
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