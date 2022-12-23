РИА Новости: спрос на «Терафлю» не упадет в РФ из-за сомнений врачей из США в его эффективности

Спрос на один из самых популярных противопростудных препаратов "Терафлю" в РФ не упадут из-за сомнений врачей из США в его эффективности. Этот препарат является одной из часто покупаемых позиций в российских аптеках. Об это заявили эксперты сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма".

Ранее газета Wall Street Journal написала о том, что американские фармацевты просят представителей Управления по санитарному надзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов (FDA) прекратить продажи средства "Терафлю" и еще некоторых средств против простуды и гриппа из-за их неэффективности.

"Во-первых, это требование поступило в Америке, а не в России. Во-вторых, "Терафлю" - это один из самых часто спрашиваемых лекарственных средств в аптеках, ведь он хорошо снимает симптомы и облегчает человеку состояние. Я предполагаю, что спрос не упадет, а продажи будут такими же", - сообщали РИА Новости специалисты.