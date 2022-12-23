Валерия Вакарчук покинула реалити-шоу «Новые пацанки» перед его финалом

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в
Бессменным ведущим российского телешоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы
Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в
Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны
В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях
Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению. Как
Американский телевизионный канал CNN сообщает, что украинский президент Зеленский вылетел на самолете в Вашингтон. Журналисты уточняют, что он
Международные правозащитные организации сделали заявления, в которых обозначили политический режим в Молдавии как диктаторский, нарушающий права
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