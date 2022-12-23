Валерия Вакарчук покинула реалити-шоу «Новые пацанки» перед его финалом

Реалити-шоу канала «Пятницы!» «Новые пацанки» подходит к концу. В проекте осталось всего пять участниц - Амина Усманилаева, Валерия Вакарчук, Кира Медведева, Анастасия Афанасьева, Кристина Захарова. В финал вышли четыре девушки.

Преподаватели приняли непростое для них решение. Они заявили, что не могут допустить до финала Валерию. По их мнению, девушка очень достойная, которая оставила след в их душе. Именно такие слова сказала Лаура Лукина.

Вакарчук на это ответила, что она благодарна преподавателям Школы леди, а также всем участницам за шанс кардинально поменять свою жизнь. Девушка смогла дойти до финала. На неделе лидерства она получила звание первой леди, однако сейчас сильно не расстраивается, ведь финал не был ее главной целью. Валерия подчеркнула, что она безумна рада, что приняла участие в «Новых пацанках».