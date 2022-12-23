Украинская певица Светлана Лобода внезапно призналась, что стала патриоткой своей страны

Украинская популярная певица Светлана Лобода неоднократно подвергалась жесткой критике на родине за выступления в Москве и за исполнение своих композиций на концертах на русском языке.

В недавнем эфире шоу «Гвозди» исполнительница внезапно заявила, что она стала патриоткой своей страны. Светлана подчеркнула то, что петь она будет как на русском языке, так и на украинском и на английском. Альбом со своими композициями Лобода собирается выпустить уже в 2023 году, предположительно, в феврале.

Российская специальная военна операция, признается артистка, сделала ее патриоткой. Хотя ранее эстрадная звезда даже не знала о и не хотела знать о таком понятии. Как отметила исполнительница хита «Под лед», теперь она гордится украинским происхождением.