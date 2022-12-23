Вампир из города церквей: подросток решил, что он вампир, убил двух человек и едва избежал казни на электрическом стуле

Окровавленные тела семейной пары Уэндорфов нашли в их доме. По подозрению в убийстве 49-летнего мужчины и 54-летней женщины задержали Родерика Феррелла, и его единомышленников. Все они себя считали вампирами и планировали сбежать в другой штат. Машину они хотели забрать у супругов. Род, называющий себя древним вампиром Весаго, пришёл забирать авто у семейства, но неожиданно увидел, что они дома. Перед этим парень накачался наркотиками и не помнил о произошедшем. Ломом он проломил голову мужчине и женщине.