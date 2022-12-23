Внучке Софии Ротару жители Украины запретили вести соцсети на русском

Месяц назад внучка Софии Ротару оказалась в центре скандала. 21-летняя София в своих соцсетях стала общаться на русском языке. Украинцам это жутко не понравилось. Девушку обвинили в том, что она якобы поддерживает РФ и даже пригрозили серьезными санкциями.

Соцсети Соня ведет долгое время. С подписчиками преимущественно общается на сторонние темы. На этом раз она писала пост на русском языке, ведь к нему привыкла с детства. Внучка артистки даже не ожидала, что после этого на ее родине разразится скандал. Жители Украины засыпали ее гневными сообщениями.

После этого случая в семье с Соней поговорили. София Михайловна лично попросила свою внучку вести себя аккуратно. В итоге они сошлись на мнении, что лучше общаться с подписчиками микроблога на английском языке, который она знает в совершенстве.

Между прочим, девушка не появляется на Украине давно. Недавно она вернулась из США в Великобританию. В ближайшее время модель хочет уехать на виллу бабушки в Италию, где звездное семейство планирует встретить Новый год.